Rita Pereira: “Sou mais feliz quando vocês me veem na rua sem filtros”

Rita Pereira deixou, esta sexta-feira, 19 de novembro, uma mensagem motivacional para as pessoas que são menos confiantes e acreditam que é “perfeita” nas redes sociais.

A atriz, de 39 anos, gravou-se com vários filtros que estão disponíveis na rede social Instagram para assegurar aos fãs que é muito mais feliz quando se cruza com os admiradores na rua sem filtros.

“Este vídeo é para as miúdas e miúdos que não se sentem confiantes e acham que eu sou ‘perfeita’. Não sou, nunca fui e será impossível ser. Sou feliz com filtros sim, mas sou mais feliz quando vocês me veem na rua sem filtros”, afirmou.

A também apresentadora reforçou que os internautas “conseguem tudo o que quiserem”.

“Vocês são lindos, fortes e incríveis e conseguem tudo o que quiserem! O que os outros dizem ou pensam não interessa nada! Obrigada por me seguirem e espero sinceramente influenciar-vos a serem feliz como são”, concluiu.