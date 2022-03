Rita Pereira ultrapassa medo e mergulha no Mar Mediterrâneo

De férias em Itália com amigos, a atriz ultrapassou um dos maiores medos e mergulhou nas águas do Mar Mediterrâneo.

Depois de alguns dias de descanso em família no Algarve e no Gerês, Rita Pereira deixou o companheiro, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô, em Portugal e embarcou esta quarta-feira numa viagem até à Costa Amalfitana, em Itália.

Dividindo-se entre a piscina do Hotel Santa Caterina, onde está hospedada, e o mar, a também apresentadora partilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra-se a superar um medo e mergulhar em águas nas quais não vê o fundo.

“Aquele mergulho clássico, com a diferença que tenho pânico de mergulhar quando não vejo o fundo portanto, o meu sentimento não coincide com a calma e paz deste lugar. Depois do mergulho nadei a toda a velocidade para as escadas”, escreveu a profissional da TVI na legenda da publicação.

Recorde-se que, há três semanas, Rita Pereira visitou o Gerês para uma escapadinha romântica com Guillaume Lalung. Anteriormente, o casal tinha viajado até ao sul do país para relaxar no Algarve com Lonô e o enteado, Luan, que nasceu de uma relação terminada do produtor francês e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.

LEIA TAMBÉM: