Rita Pereira vai ter uma filha na série “Morangos com Açúcar”

Soraia, personagem interpretada por Rita Pereira nos “Morangos com Açúcar”, vai ter uma filha. A revelação foi feita pela própria através das redes sociais.

A eterna Soraia de “Morangos com Açúcar”, personagem interpretada por Rita Pereira, está de volta. A atriz tem recorrido às redes sociais para mostrar vários momentos das gravações, inclusive chegou a publicar um registo com Tiago Castro, o “Crómio”, e desta vez não foi diferente.

“Somos parecidas? Mas não pareces minha filha, porra, pareces minha irmã”, brincou a estrela da TVI com Mafalda Peres, atriz que dará vida à filha de Soraia.

Mafalda Peres, de 23 anos, entrou na brincadeira e respondeu: “Sim, irmãs”.

Recorde-se que os “Morangos com Açúcar”, uma produção da TVI com a Prime Video, estão de regresso, mas contam com vários atores das temporadas anteriores, tais como Cifrão, Pedro Teixeira, Sara Barradas, entre outros.