Rita Pereira viaja em família para Cabo Verde

Rita Pereira fez as malas e viajou até Cabo Verde com a família. A atriz fez-se acompanhar pelo namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô.

A intérprete, de 40 anos, está em Santa Maria, cidade da ilha do Sal, onde vai passar os próximos dias de descanso numa unidade hoteleira. No perfil de Instagram, a artista mostrou-se dentro do avião com a família.

Mais tarde, depois de já ter aterrado, Rita Pereira partilhou, no InstaStories, um vídeo em que mostra o local.

Com as altas temperaturas que se fazem sentir, a atriz aproveitou para vestir o biquíni com padrão leopardo e apanhar banhos de sol, tal como mostrou nas redes sociais.