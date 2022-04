Rita Pereira viaja para a Madeira com a família para festejar aniversário

Rita Pereira fez as malas e viajou para a Madeira para festejar o aniversário que se comemora no próximo sábado, 13 de março. A atriz conta com a companhia da família.

A também apresentadora da TVI ficou triste, no ano passado, por ter de ficar em casa fechada a festejar o seu aniversário, devido às restrições do Governo para combater a covid-19.

Este ano, Rita Pereira quis aproveitar ao máximo a data especial e, por isso, viajou, esta quinta-feira, 11 de março, até à Madeira com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho do casal, Lonô, tal como mostrou no perfil de Instagram.

“Foi o ano passado, no meu dia de anos, 13 de março de 2020, que o país fechou. Fiquei triste por não fazer uma festa, por não estar com amigos, com a família, por não comemorar”, começou por desabafar.

“Este ano decidi, seguindo todas as regras do SNS [Serviço Nacional de Saúde], vir até à Madeira comemorar. Estou tão feliz”, afirmou Rita Pereira.

Antes de tirar uns dias de descanso, a atriz esteve a gravar o concurso musical “All Together Now”, da TVI, apresentado por Cristina Ferreira. A intérprete faz parte dos 100 jurados do formato.

Recentemente, a intérprete conheceu os seus ídolos de infância: os palhaços Batatinha e Companhia.