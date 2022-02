Depois de seis semanas sem fazer nada, Rita Pereira volta ao ginásio

Rita Pereira está de regresso ao ginásio seis semanas depois de ter estado sem mexer a “bunda”. A atriz mostrou-se mais motivada do que nunca.

A intérprete aproveitou o tempo livre que teve na agenda, esta terça-feira, para voltar a fazer exercício. A também apresentadora da TVI comprometeu-se a ir treinar regularmente.

Motivada nesta nova fase, a comunicadora quis passar a mensagem aos seguidores, através do perfil de Instagram, de que o importante é treinar e melhorar a saúde de cada um.

“Foto básica mas com um grande propósito: motivar todos os que, tal como eu, já não tinham vontade de treinar há muito tempo (eu já lá iam seis semanas que não mexia a bunda)”, começou por revelar.

“Bora lá malta, bastam 30 minutos do nosso dia. Quantos 30 minutos passam no Instagram a ver os outros no ginásio? Ou a correr na rua? Hoje somos nós! Os que se mostram a treinar e a melhorar a nossa saúde. O meu treino está feito. Amanhã há mais!” concluiu.

Atualmente, no pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de Rita Pereira como apresentadora com o programa “Somos Portugal”, transmitido pela TVI todos os domingos à tarde.

