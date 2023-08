Rita Pereira: “Voltar aos ‘Morangos’ trouxe-me um sentimento de gratidão”

Com as gravações de “Morangos com Açúcar” concluídas, Rita Pereira, a eterna “Soraia” fez uma reflexão e agradecimento.

Com o fim das gravações do “reboot” dos “Morangos com Açúcar”, os atores estão a despedir-se da série e Rita Pereira já tinha assinalado esse fim. “E terminar (pela segunda vez) as filmagens de ‘Morangos com Açúcar’ com estes dois amores. Adoro-vos muito, muito, muito Cifrão e Vintém. Para sempre”, escreveu a atriz.

Contudo, esta sexta-feira, dia 18 de agosto, a artista fez uma nova reflexão sobre voltar a integrar o elenco da série e um agradecimento a vários dos envolvidos.

“Encerro assim este capítulo. Foi mesmo muito especial voltar a dar vida à ‘Soraia’. Fez-me refletir muito a nível pessoal. Fez-me pensar na minha vida, na minha carreira, em tudo o que já passei desde a ‘Soraia’, tudo o que já conquistei, as batalhas que inesperadamente venci. Mas acima de tudo, voltar aos ‘Morangos’ trouxe-me um sentimento de gratidão. Gratidão por tudo o que o destino me proporcionou durante estes quase 20 anos em frente às câmaras”, confessou.

“Obrigada, TVI, por esta oportunidade, obrigada Francisco Antunez e Marco Medeiros por acreditarem que iria dar certo (mesmo não me conhecendo), obrigada a toda a equipa (vocês são sempre tão importantes) e um mega obrigada a cada um dos atores (muitos com menos 20 anos que eu) que me receberam de braços abertos e me fizeram sentir tão especial”, agradeceu.

“A nova geração vai arrasar”, terminou assim a sua reflexão.