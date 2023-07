Rita Ribeiro despede-se de “Flor Sem Tempo” com 250 extensões e novo visual

A atriz Rita Ribeiro despediu-se de Graça, a personagem na novela “Flor Sem Tempo”. Como? Com uma mudança de visual.

Na semana passada, as gravações de “Flor Sem Tempo” chegaram ao fim. Rita Ribeiro interpretou Graça na novela da SIC. E, de modo a marcar a sua despedida no primeiro papel que teve na estação do terceiro canal, a atriz fez uma mudança de visual.

Nas redes sociais, a artista, em conjunto com o seu cabeleireiro, partilhou os resultados desta despedida. Antes, cabelo curto com tons acastanhados. Agora? Cabelos longos, tons mais aloirados e um corte mais ousado.

“É tempo de mudar e de nos despedirmos da última personagem. Por isso mesmo, alteramos a cor, mais claro que alguma vez se fez através da técnica de mãos livres, e colocaram-se cerca de 250 extensões e o resultado não podia ser mais bonito que este”, pode ler-se na legenda.

Segundo o profissional de beleza, este novo visual de Rita demorou cerca de sete horas. Mas foi marcante. Os seguidores da atriz não deixaram passar despercebido e fizeram elogios na caixa de comentários.

“Estás linda”, “Fica mais nova” e “Os longos sempre lhe ficaram lindamente” foram alguns dos elogios feitos à artista na publicação.