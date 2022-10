Rita Ribeiro fala sobre a sexualidade durante a menopausa

Rita Ribeiro esteve presente no último “Dois às 10”, na TVI, e em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz falou sobre a sexualidade na menopausa.

Ao lado de Rita Ribeiro esteve ainda São José Lapa, também à conversa com os apresentadores do matutino. As atrizes foram entrevistadas no âmbito do Dia Mundial da Menopausa.

“Foi um grande alívio porque eu engravidava com muita facilidade e portanto (…) foi muito nova, foi por stress emocional. Eu estava ótima e tive um convite para a Globo que não pude aceitar (…), disse que não e à noite tive uma hemorragia e foi a última hemorragia. Foi aos 48 anos e não tive sintomas absolutamente nenhuns”, começou por dizer Rita Ribeiro.

“Se tivermos uma vida equilibrada sexualmente, fazer aquilo que nos dá na real gana sem prejudicar ninguém (…) não tem grandes sintomas e eu como acho que fui sempre muito equilibrada sexualmente – fiz tudo aquilo que me deu na real gana, portanto só se perderam os que caíram no chão, e não tive que dar justificações de nada e a ninguém – acho que isso teve imensa influência emocional”, revelou ainda.