Rita Ribeiro recorda a última vez que esteve em palco

Depois de ver vários espetáculos serem adiados devido à Covid-19, a atriz recordou a última vez que esteve em palco, ainda antes da pandemia.

Com apresentações da peça “BocAGE” marcadas apenas para o próximo ano 2021, Rita Ribeiro partilhou nas redes sociais uma imagem da última vez em que esteve no palco, no dia 1 de março.

“Dia 1 de março, ‘BocAGE‘. Última vez que estive no palco”, pode ler-se na publicação no Instagram da artista.

Recorde-se que a peça estreou há dois anos. Sandra José e Mafalda Rodrigues também integram o elenco junto de Rita Ribeiro. “BocAGE” foi escrita por Sandra José e encenada por João Ascenso.

