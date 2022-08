Rita Ribeiro revela a forma como lida com a fibromialgia

Rita Ribeiro marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, e em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz falou sobre a fibromialgia.

A atriz, de 67 anos, revelou que o seu tratamento é feito à base de uma alimentação saudável e um estilo de vida regrado.

“Não me preocupei minimamente com a idade. O que me aconteceu é que fui diagnosticada com fibromialgia e na altura a minha médica guiou-me para não tomar químicos nenhuns e não tenho crises nenhumas”, confessou por dizer.

“Só tenho pena de pensar que vou deixar de viver, porque adoro viver. Somos finitos, mas podemos ser eternos no amor, no afeto e naquilo que fazemos na vida”, revelou de seguida.