Rita Ferro Rodrigues agradece à médica que tratou do filho

Rita Ferro Rodrigues está de regresso a casa com Eduardo, depois de alguns dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A apresentadora fez questão de agradecer à médica que tratou do filho.

A comunicadora esteve no hospital a fazer companhia ao filho que esteve internado depois de uma recaída na recuperação de uma cirurgia. Agora, em casa, Rita Ferro Rodrigues agradeceu à médica que tratou de Eduardo.

“Miroslava Gonçalves. Chefe do serviço de cirurgia pediátrica do Hospital de Santa Maria

A excelência e brio do SNS aliadas a uma sensibilidade e entrega que dificilmente se consegue explicar por palavras”, começou por elogiar.

A minha vida e do Duda cruzou -se para sempre com a desta mulher extraordinária. Ela vai odiar este elogio público, mas eu tinha de deitar isto cá para fora: OBRIGADA. Além de ser linda de morrer, caraças. Desculpe Dra, teve de ser”, prosseguiu.

Aquando do regresso a casa, Rita Ferro Rodrigues deixou uma mensagem aos seguidores: “Estamos de volta ao aconchego, confiantes e serenos. Obrigada por todo o amor e energia de luz. Está tudo bem”.

Ao longo da recuperação do filho, Rita Ferro Rodrigues partilhou alguns momentos da situação de Eduardo com os fãs. “Sei que não levam a mal a falta de notícias, na maior parte do dias mal me lembro que as redes existem: prioridades”, disse, na altura.