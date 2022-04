Rita Rugeroni celebra 12 anos do filho mais velho: “Uma coragem de leão e um coração de ouro”

Rita Rugeroni assinalou publicamente o aniversário do filho mais velho com uma publicação nas redes sociais.

Miguel completa, este sábado, 12 de dezembro, 12 anos e, para celebrar a data, a locutora partilhou no Instagram uma fotografia do seu “primeiro e grande amor” e recordou um episódio em que demonstrou “uma coragem de leão e um coração de ouro”.

Na publicação, Rita Rugeroni contou que, um mês depois do nascimento da filha mais nova, Carminho, queimou-se numa perna e nas duas mãos enquanto estava sozinha com os três filhos. No entanto, o filho mais velho cuidou dos irmãos e da mãe.

“Ainda não eram 8 horas da manhã, estava sozinha em casa com eles os três e toda eu era dor e agonia. Não conseguia tirar as mãos debaixo de água e a Carminho não parava de chorar. Lembro-me de olhar pelo reflexo do espelho e ficar em pânico: o Miguel estava a pegar nela ao colo”, revelou, acrescentando que “tinha tudo para correr mal, mas não correu”.

“O Miguel tirou a Carminho da cama, foi buscar-lhe a chucha, embalou-a ao seu jeito desajeitado, […] e veio ter comigo: ‘mãe, eu trato de tudo, de que é que a mãe precisa?’ As lágrimas escorriam me pela cara a baixo. De dor e de comoção pelo que estava ali acontecer”, recordou, referindo ainda que 15 minutos depois o filho tinha posto a irmã no ovo, vestido o irmão, ligado aos avós e cuidado da mãe.

“E aquele que tinha sido o meu super-herói desabou em lágrimas. ‘Eu fiquei tão preocupado com a mãe’, disse ele. O meu filho é este. Faz hoje 12 anos. Quem tiver a sorte de se cruzar com ele é isto que vai encontrar: uma coragem de leão e um coração de ouro. Parabéns, meu amor. Meu primeiro e grande amor”, completou.

Dos seis filhos de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni apenas Carminho é fruto do casamento de quatro anos. O diretor da Rádio Comercial é ainda pai de Mafalda, Gonçalo e Maria, frutos de relacionamentos passados, e a locutora é mãe de Francisco e Miguel, de uma relação anterior.