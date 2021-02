Rita Rugeroni dá os parabéns ao marido, Pedro Ribeiro: “A vida segue, bonita”

Rita Rugeroni deu nesta quarta-feira os parabéns ao companheiro, Pedro Ribeiro, pelos 50 anos, através de um vídeo com os melhores momentos do canal.

Depois de ter sido surpreendido, nos estúdios da Rádio Comercial, com 50 balões, Pedro Ribeiro voltou a ser apanhado de surpresa com o vídeo publicado no perfil de Instagram pela mulher, Rita Rugeroni, também ela animadora na rádio e que reuniu os melhores momentos do casal.

“Fazer 50 anos é dobrar o Cabo da Boa Esperança. A vida segue, bonita, com sol firme e céu azul. Parabéns, adoro-te”, escreveu Rita Rugeroi nas redes sociais.

O elogio cativou Catarina Raminhos e Rita Ferro Alvim: “Que lindo vídeo! Parabéns aos dois”, escreveu a primeira. “Vocês hoje matam-me. Guardem-se bem. Muitos parabéns Pedro”, acrescentou a segunda.