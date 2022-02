Rita Rugeroni sobre estreia em televisão: “Não houve meditação, nem respiração que me salvasse”

Rita Rugeroni estreou-se, na madruga de sábado para domingo, em televisão ao conduzir o programa solidário “One World: Together At Home”, na TVI, ao lado de Rui Maria Pêgo.

A locutora da Rádio Comercial não podia estar mais contente com a primeira vez a apresentar um formato no pequeno ecrã. No entanto, naquele momento, a comunicadora estava cheia de nervos.

“3,2,1…Estamos no ar! Nunca os nervos tomaram conta de mim como ontem à noite, não houve meditação nem respiração que me salvasse, mas estavam lá eles, os meus heróis. O Rui Maria Pêgo e a Vanessa Cruz e muitas outras pessoas que só conheci ontem à noite na TVI e que me deram a primeira lição de televisão: isto só se faz em equipa. E nisso, afinal, é tão parecido com a rádio”, começou por explicar.

De seguida, a companheira de Pedro Ribeiro agradeceu à equipa de trabalho: “Obrigada é a palavra que baila no meu espírito desde ontem. Ao Rui, por ter tido a generosidade de partilhar esta estreia comigo e de nunca me ter deixado cair. Prometeu e cumpriu. O estúdio iluminou-se com o teu talento. À Vanessa, a minha melhor companhia durante muito tempo no estúdio da Comercial. Um dia vais ser a dona disto tudo, sabes não sabes?!”

“Ao Pedro [Ribeiro], que me recebe em casa às 3 da manhã com um abraço onde cabe toda a nossa história. À minha mãe que disse para não pôr muito batom que não era preciso, ao meu pai e aos meus irmãos pelas 2864 mensagens de Whatsapp quando acabei o programa. É a nossa bolha. Adoro-vos. Aos meus amigos, conhecidos e até desconhecidos pelas palavras de coragem, fui inundada por uma onda de amor e amizade. […] E por último, obrigada a ti, minha querida, Bárbara Guevara. Por me ensinares que tão importante com agradecer aos outros é sermos agradecidos a nós próprios, a procura do que nos faz feliz e serenos está sempre cá dentro”, rematou.

O programa “One World: Together At Home” foi uma emissão especial transmitida pela TVI, com a parceria da Rádio Comercial. Além de Rita Rugeroni e Rui Maria Pêgo, a transmissão contou ainda com a condução de Nuno Markl e Diogo Beja.

