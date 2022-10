Rita Rugeroni fala sobre pausa na rádio: “Vou ter saudades”

Rita Rugeroni falou, esta sexta-feira, 14 de outubro, sobre a pausa que vai fazer na rádio durante os próximos meses. “Vou ter saudades”, afirmou.

A locutora explicou, no perfil de Instagram, que vai afastar-se da Rádio Comercial durante um período para conseguir dedicar-se aos projetos pessoais e ter tempo para desfrutar em família.

“Esta semana uma das minhas melhores amigas perguntou-me: ‘então e já sabes o que é que vais dizer?’ Respondi-lhe que não, mas alguma coisa havia de sair. E agora estou aqui com aquele nó na garganta de quem acaba de dizer na rádio, que vai sair da rádio. Não será para sempre, mas será durante uns meses. Os suficientes para voltar a juntar as peças todas, para me dedicar a um projeto pessoal, para ter tempo com os meus filhos, com o meu marido e comigo mesma”, esclareceu.

“Quem me conhece bem, sabe o quão difícil foi tomar esta decisão. Vivem dentro de mim duas Ritas. Aquela que acha que é um furacão, capaz de tudo a toda a hora, sem precisar de ajuda, e a outra que tem sempre medo, ansiedade, uma certa insatisfação permanente e inquietação constante”, disse.

“‘Deixo a rádio e depois? Nunca fiz mais nada! E se já não houver lugar para mim quando voltar? E os ouvintes? E o dinheiro que vai fazer falta. E…E… e de repente percebes que o tempo é a primeira fortuna que se perde. A pressa obriga-nos a escolher entre prioridades. Decidi parar. Abdicar da minha querida rádio. E o problema não é dela, é meu”, afirmou.

A radialista parou por estar com um ritmo em que estava a falhar com compromissos da sua rotina. “Ao longo destes últimos meses, senti que estava sempre a falhar. Um falhanço de cada vez é certo, mas isso acaba por fazer com que a cabeça e o corpo também deixem de funcionar. Nós mulheres, sobretudo, sofremos de um de complexo de superioridade. Achamos somos capazes de tudo, sempre. É uma espécie de triunfo e castigo por sermos tudo ao mesmo tempo. Três filhos. Três enteados. Um cão. Uma casa. Três trabalhos. Mil atividades. Jantares com amigos. Dar atenção aos pais. Namorar com o marido. Ir ao ginásio. Estar em mil eventos diferentes durante a semana. Ir ao supermercado. Fazer o jantar. Contar histórias para adormecer. Ter energia. Não dormir. Comer melhor. Telefonar aos amigos. Pagar contas. Eu consigo. Só que não”.

“Desta vez, tenho mesmo que escolher. À distância do futuro não sei se a decisão terá sido a mais acertada, mas honestamente, à medida que estou a escrever este texto é como se um alarme de incêndio se tivesse desligado de repente. ‘Relaxa, Rita. Vai correr tudo bem’, uma espécie de mantra para repetir todos os dias. Até já, querida rádio. Vou ter saudades”, concluiu.