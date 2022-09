Rita Rugeroni faz desabafo sobre maternidade: “Estou a sentir-me uma má mãe”

Rita Rugeroni mostrou-se abalada e fez uma reflexão sobre a maternidade nas suas redes sociais. A radialista falou sobre as dificuldades e o sentimento de dever não cumprido que se instala por vezes.

“É normalmente quando nos falta que o valor das coisas se amplifica. Sempre dei o tempo com os meus filhos por adquirido e garantido. Ao longo da minha vida profissional deixei de fazer várias coisas porque isso me roubava tempo ao tempo precioso que passo com eles. Nunca abdiquei e sempre me senti bem com isso”, começou por escrever.

“Há um ano que os dias se confundem com as noites e em que quase todo o meu tempo útil é dedicado a um sonho antigo de ter um projeto meu. De concretizar e ver nascer uma ideia que se materializou exatamente como eu queria, para a qual trabalhei tanto.

Aqui chegada, sinto que lhes estou a falhar. A faltar. Que o tempo não estica e não consigo ir a todas, ou a quase nenhumas”, continuou.

“Quero ir às reuniões da escola, às aulas de ginástica e jogos de futebol, a festas de anos e apresentações, passeios de bicicleta e histórias antes de ir dormir, mas não consigo.

Também nunca pensei que ter um negócio próprio fosse tão intenso e nos levasse boa parte da vida”, acrescentou.

“Pronto vou desistir. Não, não vou. Mas hoje apeteceu me partilhar convosco que à meia noite e trinta e cinco de quarta-feira estou a sentir-me uma m*** de uma mãe. Se tenho razões para isso? Talvez não. Mas sinto. Tenho saudades desta fotografia. Do tempo que não volta. Dos meus filhos. Das minha favorite people. Estas sim. Até amanhã”, rematou.

Recorde-se que Rita Rugeroni é mãe de três crianças, dois rapazes, Francisco e Miguel, frutos de uma relação anterior, e Carminho que nasceu da atual relação com Pedro Ribeiro.