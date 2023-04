Rita Rugeroni festeja 40 anos: “Foi um festão do caraças”

Radialista e, agora, empresária, Rita Rugeroni festejou a chegada aos 40 anos com um evento onde os amigos e a família não faltaram.

Rita Rugeroni viveu os últimos dias em festa, com a chegada aos 40 anos. Depois do jantar oferecido pelo marido, Pedro Ribeiro, a radialista e empresária organizou um evento para celebrar o número redondo.

“Não tirei uma única fotografia porque estava demasiado ocupada a beber os meus primeiros (da vida!) shots de tequila, com as minhas amigas e a minha mãe. Felizmente houve quem tratasse disso e confirmo, quase 24 horas depois, que foi um festão do caraças!”, começou por referir nas redes sociais.

“O @insolito.pt é o melhor spot de Lisboa e foi ali que voltei a dançar em cima das colunas com as minhas melhores amigas, que o meu pai foi para a pista qual moonwalker, que os reencontros de quem se tem sempre muitas saudades aconteceram, que a revenge of the 90’s pôs tudo de gatas e que acendemos as velas do bolo com um lança chamas para celebrar uma festa, como dizia alguém ontem à noite, de 18 anos!”, acrescentou.

“Obrigada a todos! Sou imensamente feliz e uma privilegiada porque chegada aos 40 o meu único desejo é que continue tudo igual. Que a vida seja tão generosa comigo como tem sido até agora”, concluiu Rita Rugeroni.