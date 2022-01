Rita Rugeroni sobre filho Miguel: “Vieste dar forma a esta força tão poderosa que é o Amor”

Rita Rugeroni está de parabéns. É que o seu filho mais velho, Miguel, completa mais um ano e a locutora da rádio Comercial não deixou passar a data em branco.

A mulher de Pedro Ribeiro fez questão de partilhar com os admiradores o aniversário do seu primogénito, Miguel, com um testemunho de gratidão no qual recordou o dia do nascimento.

“Desde pequenina que dizia: ‘vai ser um rapaz, chamado Miguel e de olhos azuis.’ Não era uma intuição, mas uma certeza absoluta […]. Quando nasceste as fotos já não eram a preto e branco, mas tu vieste dar forma e cor a esta força tão poderosa que é o Amor. […] A este sonho, que não se esgota no momento em que nasce um filho. Que vai muito para além da nossa imaginação”, descreveu.

Ao recordar o dia do parto, Rita Rugeroni agradeceu a Miguel: “Até porque nesse dia 12 de dezembro, não nasceu só um filho. Nasceu um filho e uma mãe e, desde então, temos aprendido, diariamente, como é que isto se faz.”

“Nem sempre é fácil, nem em tudo tenho certezas absolutas como quando era pequenina. Talvez só a ideia de que estás crescido, de cabeça, mas muito mais importante do que isso, de coração. Parabéns, meu amor. Foi um dia tão bonito”, rematou.

Recorde-se que, além de Miguel, a radialista também é mãe de Francisco e Carminho. A filha é fruto do seu casamento com o diretor da rádio Comercial. Por sua vez, Pedro Ribeiro é pai de Mafalda, Gonçalo e Maria.

Recentemente, o casal assinalou quinto aniversário de casamento. “A promessa que se cumpriu”, pode ler-se na legenda da fotografia publicada por Rita Rugeroni na mesma plataforma.

