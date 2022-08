Rita Rugeroni orgulhosa de Pedro Ribeiro: “Paizão!”

A gozar um período de férias com o marido e a filha, Rita Rugeroni mostrou-se orgulhosa no papel de Pedro Ribeiro enquanto pai.

Orgulho. Rita Rugeroni, animadora das tardes da Rádio Comercial, mostrou-se enternecida com o papel do marido, Pedro Ribeiro, enquanto pai, nas mais recentes férias.

“Ontem íamos a caminho do restaurante e disse-lhe que ele era um pai extraordinário, adorava vê-los juntos”, começou por escrever nas redes sociais.

“Penso nisso imensas vezes quando o vejo a ir à casa de banho com a Carminho num restaurante, ou quando a vai deitar e se levanta sempre a meio da noite, ou quando brincam nem sei bem a quê e oiço as gargalhadas dela. Ou quando lhe escolhe a roupa e a penteia, ou quando a protege de tudo ou ralha no momento certo”, escreveu, a propósito do diretor da Rádio Comercial.

“Penso nisso, mas esqueço-me de lhe dizer. Ontem disse. Hoje escrevo. Paizão mesmo”, concluiu Rita Rugeroni.