Cantor Roberto Carlos agradece apoio após morte do filho Dudu

Roberto Carlos agradeceu as mensagens de carinho que recebeu nas redes sociais depois da morte do seu filho Dudu, a 8 de setembro.

O cantor brasileiro está a viver uma fase difícil após o filho ter perdido a vida no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Brasil, onde estava internado. No Facebook, o artista deixou um agradecimento aos admiradores que demonstraram apoio.

“Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém”, escreveu.

O filho do artista lutava contra um cancro no peritoneu, membrana que reveste a parede abdominal, desde setembro do ano passado. A notícia foi avançada através de uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do cantor.

Este não foi o primeiro cancro que Dudu enfrentou. Lembre-se que, em 2019, o filho do intérprete ultrapassou um cancro no pâncreas.