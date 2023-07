Rod Stewart mostra momento raro com sete dos oito filhos

Rod Stewart mostrou-se em momento raro ao lado de sete dos oito filhos, durante as férias em Espanha. A partilha foi feita pela mulher.

Rod Stewart está em Espanha a usufruir de umas férias ao lado da família. Literalmente. Numa partilha rara, o cantor mostrou-se com sete dos oito filhos, apenas faltava Sarah Streeter, de 59 anos, que foi dada para adoção quando era bebé.

A imagem foi partilhada pela atual companheira, Penny Lancaster, de 52 anos, e é possível ver, além dos filhos de ambos, Aiden, de 12 anos, e Alastair, de 17, Renee, de 31 anos, e Liam, de 28, do casamento terminado com Rachel Hunter.

Ruby, de 36 anos, fruto da relação com Kelly Emberg, também está no retrato de família, bem como Kimberly, de 43, e Sean, de 42, do primeiro casamento com Alana Stewart.

“A celebrar o facto de estarmos juntos”, escreveu Penny Lancaster na legenda da publicação.

Recorde-se que o cantor britânico, de 78 anos, subiu ao palco do Altice Arena, em Lisboa, no passado domingo, 16 de julho.