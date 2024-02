Rodeado da família, Cristiano Ronaldo agradece as mensagens de carinho

Cristiano Ronaldo completou 39 anos. Nas redes sociais, o craque português partilhou uma fotografia em família para agradecer as mensagens de carinho.

Cristiano partilhou uma fotografia em família para agradecer as mensagens de carinho: “Grato por passar o meu 39º aniversário da melhor forma possível: com a minha família e de volta ao campo de treino. Obrigado a todos pelas mensagens calorosas!”, escreveu na legenda da publicação.

O craque da bola completou mais uma volta ao sol: aos 39 anos, Cristiano Ronaldo continua a somar vitórias e a ser considerado um dos melhores jogadores da atualidade.

Para assinalar o aniversário do jogador, foram várias as pessoas que recorreram às redes sociais. Apesar da companheira, Georgina Rodríguez, não ter partilhado nenhuma mensagem especial, celebrou o dia com o atleta.