Rodrigo Guedes de Carvalho anuncia regresso ao palco com “Ruge”

Rodrigo Guedes de Carvalho anunciou o regresso do espetáculo “Ruge”, do qual faz parte ao lado de Daniela Onís e o Ruben Alves.

O pivô da SIC recorreu ao perfil de Instagram para partilhar a boa-nova com os seguidores. Com as alterações das medidas de restrições da covid-19, o jornalista vai voltar a estar em cena com o espetáculo “Ruge” e deixou o convite aos fãs.

“Agora que as coisas parecem estar finalmente a melhorar venho confirmar que o espetáculo ‘Ruge’ vai voltar muito em breve à estrada”, afirmou Rodrigo Guedes de Carvalho num vídeo publicado no Instagram.

“Dentro de 15 dias estarei com a Daniela Onís e o Ruben Alves no teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no dia de 6 de maio. Venham ter connosco para uma noite de poemas, canções e quem sabe de algumas reflexões”, acrescentou.

Além de dia 6 de maio, Rodrigo Guedes de Carvalho e a peça “Ruge” vão estar em Bragança, dia 26, e na Figueira da Foz, dia 27.