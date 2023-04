Rodrigo Guedes de Carvalho celebra aniversário da filha e lembra importância dos valores

O jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho festejou o aniversário da filha com a memória dos tempos em que a levava à escola e frisou a importância de alguns valores.

Foi dia de festa em casa do pivô do “Jornal da Noite”, da SIC, Rodrigo Guedes de Carvalho, que assinalou neste sábado o aniversário da filha nas redes sociais.

“Ainda esta semana me meti no carro e fui esperar a minha filha ao portão da escola. Depois aparece a senhora do costume, a sorrir-me e a repetir: ela já não está, a @benedita_gcarvalho deixou de vir há muito tempo. Recalculo. Pois claro, se faz hoje (ontem) 29 anos, é natural que não a veja a entrar no carro de mochila e uniforme”, escreveu o jornalista no perfil de Instagram.

“E é pena, porque devíamos ir à escola a vida toda, ou procurarmos escola em tudo. Eu ensinei pouco, disse-lhe que tem o direito de amar quem quiser, e que numa relação deve exigir ser muito amada, senão adeusinho”.

“Que deve ter alma boa no corpo que muito bem entender. Que deve reclamar perante injustiças claras e lutar por dignidade básica para existir em paz. E tem o dever, digo-lhe tantas vezes, de nunca ser cruel com ninguém de forma consciente e deve deixar o mundo melhor do que o encontrou. Por agora é trabalho que chegue”, rematou o jornalista.

Teresa Dimas, jornalista e mulher de Rodrigo Guedes de Carvalho, respondeu ao texto: “E pronto, já larguei uma lagrimita. Viva a ditinha mais linda do mundo que é tudo o que desejávamos que fosse. Parabéns!”