Rodrigo Guedes de Carvalho rendido à “nova fornada de miúdos” da SIC

Rodrigo Guedes de Carvalho demonstrou estar rendido à nova fornada de jornalistas da SIC. “Fiquem atentos”, avisou o jornalista.

O também pivot garantiu, através do perfil da rede social Instagram, que a estação privada, que ajudou a fundar há quase 28 anos, continua a formar novos jornalistas com “valores”.

“Sou um dos fundadores da SIC, que está a comemorar 28 anos. Não me habituei ainda, passaram muito depressa. Mas não interessa nem adianta. Sou hoje um homem bastante mais velho, que entregou toda a sua vida profissional a uma família, que por acaso é também uma empresa”, afirmou.

Quando se reformar, Rodrigo Guedes de Carvalho sabe que as suas funções ficam bem entregues.

“Tenho a enorme alegria de ajudar a construir a SIC do futuro. Porque quando me reformar (ainda falta, espero) quero muito continuar a acreditar em quem me traz o país e o mundo. Muito orgulho nos valores que já se sentem nesta nova fornada de miúdos. Fiquem atentos. E confiem. SIC, a formar jornalistas desde 1992”, rematou.

