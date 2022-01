Rodrigo Guedes de Carvalho revela como se despediu dos avós

O pivot da SIC esteve no “Alta Definição”, de Daniel Oliveira e, entre diversas confissões, revelou como se despediu dos seus avós.

É o jornalista do momento, pela atitude pedagógica que tem tomado no “Jornal da Noite” (SIC) em relação à pandemia do coronavírus. Alvo de críticas por adotar uma “postura paternalista”, Rodrigo Guedes de Carvalho rebate as críticas e contrapõe com os mais de 30 anos de profissão.

A mediatização do profissional da SIC por causa do Covid-19 foi o motivo mais do que suficiente para Daniel Oliveira o levar ao programa de entrevistas “Alta Definição”. Aliás, o também diretor de Programas justificou o convite no perfil de Instagram: “Quem é o homem que mais de um milhão e meio de pessoas tem escutado todos os dias? A história de vida de Rodrigo Guedes de Carvalho”.

Rodrigo falou da vida, da família, da profissão, mas foi o desaparecimento dos avós que deixou o jornalista do terceiro canal mais emocionado.

“O meu avô morreu primeiro e a minha avó foi retirada da casa do Porto, foi viver com um tio meu”, começou por contar.

“Depois morre a minha avó. Eu fui daqui ao Porto, ao funeral e, antes de fecharem o caixão, dei-lhe um beijo, disse-lhe uma coisa ao ouvido”, prosseguiu.

“Saí sozinho, parei em frente à casa, peguei numa moeda que era importante para mim, beijei-a, disse outra coisa, mandei a moeda para o meio do jardim e nunca mais lá passei”, rematou Rodrigo Guedes de Carvalho.