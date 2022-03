Rodrigo Paganelli celebra aniversário da irmã mais velha: “Amo-te do coração!”

Rodrigo Paganelli celebrou o dia de aniversário da sua irmã mais velha, Raquel, com uma mensagem repleta de elogios e um agradecimento especial.

O ator, que integra o elenco da novela “Festa é Festa”, da TVI, não deixou passar esta data em branco. Por isso, no perfil de Instagram, o intérprete publicou uma fotografia ao lado da irmã, com um testemunho.

“Muitos parabéns a esta linda mulher que andou comigo ao colo quando era bebé, que me trocou as fraldas, que me levava às cavalitas quando voltávamos da praia porque eu estava cansado e que sempre acreditou no meu trabalho e na minha carreira”, elogiou.

“Há 22 anos fizeste questão de me inscrever numa agência porque achaste piada ao meu à vontade no programa ‘Saídos da Casca’. Hoje estou aqui, sou o que sou, graças a essa tua decisão! Obrigado mana! Amo-te do coração! Que sejas sempre feliz e solar! E que venham muitos almoços na praia, churrascos em Pedras e caracóis no Cercal!” acrescentou.