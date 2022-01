Roger Waters, dos “Pink Floyd”, casa-se pela quinta vez aos 78 anos

Roger Waters, um dos fundadores da banda “Pink Floyd”, casou-se pela quinta vez, aos 78 anos, e partilhou a sua felicidade com os seus seguidores.

O músico e Kamilah Chavis, de 43 anos, deram o “nó” numa cerimónia que decorreu esta quarta-feira, 13 de outubro, numa propriedade em Bridgehampton, Nova Iorque, Estados Unidos. O baixista partilhou uma série de fotografias da cerimónia que legendou com a frase: “Estou tão feliz, finalmente uma guardiã”.

Recorde-se que o primeiro casamento do artista foi em 1969, com Judith Trim e o segundo foi com Carolyne Christie, com quem teve dois filhos. Em 1993, Roger Waters casou-se com a atriz Priscila Phillips, com quem também teve um filho e em 2004 foi a vez de Laurie Durning.