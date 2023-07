Romana assinala aniversário do filho mais novo: “Grata por tanto amor”

A cantora Romana recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho mais novo, Aaron, que celebra cinco anos.

Romana recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho mais novo, Aaron, que completa cinco anos.

“Hoje, o meu mais pequenino faz cinco anos. Meu Deus, grata por tanto amor! Amo-te muito, Aaron. Amo-vos, a todos, minha vida toda! Ísis, Santiago e Ian. Todos os dias dou graças pela minha família tão abençoada e tão feliz”, escreveu a cantora.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para parabenizar o mais novo. “Parabéns ao filhote lindo, que seja sempre muito feliz! Beijinho”, “Muitos parabéns ao menino e aos seus papás”, “Muitos parabéns” e “Parabéns, muitas felicidades” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, além de Aaron, Romana é mãe de Ian, que completou seis anos recentemente, também fruto da relação com Santiago Gomes. Do casamento terminado com Pedro Zarcos, a intérprete é mais de Ísis, de 19.