Romana celebra o sexto aniversário do filho Ian

A cantora Romana comemorou ontem uma data especial: o filho “do meio”, Ian, completou seis anos.

Festa e mais festa. Desta vez, foi por casa de Romana. Nesta quarta-feira, dia 5 de julho, a cantora comemorou um dia especial: o aniversário do seu filho Ian.

Ian é o filho mais velho de Romana em comum com Santiago Romero. A mãe “babada” não deixou a data passar em branco e deixou uma publicação nas redes sociais para o filho.

“Hoje, o meu filho faz seis aninhos! Meu Deus, quanta gratidão sinto por esta joia de luz fazer parte da minha vida”, começou por escrever na publicação.

“Abençoada seja a minha família que tanto amo. Tantos tesouros que tenho”, completou a cantora. Na partilha que fez, mostra imagens com o aniversariante, com o companheiro e com os outros dois filhos.

Há um tempo, Ian, o filho da artista popular, foi alvo de críticas e comentários negativos por parte de seguidores nas redes sociais por aparecer a usar uma saia e laços. Contudo, a mãe e a irmã mais velha partiram para o ataque e defenderam o menino.

Romana e Santiago são ainda pais de Aaron, de cinco anos. Porém, a cantora tem ainda outra filha, mais velha, Ísis Zarcos, fruto de uma relação anterior.