Romana rendida após partilhar palco com Tony Carreira: “Tanta luz e amor que sinto em mim”

Romana mostrou-se rendida nas redes sociais depois de ter partilhado o palco com Tony Carreira, durante o espetáculo do cantor no Altice Arena, em Lisboa.

A artista viveu, este sábado, 27 de novembro, uma noite para mais tarde recordar ao lado do intérprete e “querido” amigo, tal como demonstrou no perfil de Instagram.

“Que honra! Que orgulho! Coisas tão boas estão a acontecer na minha vida, gratidão meu Deus, tanta luz e amor que sinto em mim”, agradeceu, mostrando-se rendida tudo o que está a acontecer.

De seguida, a cantora declarou-se a Tony Carreira: “Gosto de ti daqui até à lua, meu querido!”