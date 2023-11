Romance no ar? Ruben Rua partilha fotografia misteriosa

Nas redes sociais, Ruben Rua partilhou um álbum de fotografias do verão, entre elas, o apresentador aparece abraçado a uma pessoa não identificada.

O apresentador recordou, nas redes sociais, um álbum de fotografias do verão. “Eu sei o que fizeste no verão”, escreveu na legenda.

O que chamou a atenção dos olhos do público foi uma das imagens que publicou. No registo, vê-se a sombra de duas pessoas, no qual o modelo aparece a beijar alguém, sem se saber quem é.

Várias publicações avançam que a “mulher misteriosa” possa ser a ex-namorada de Ruben, Malin Svensson, de quem se separou no passado mês de abril. A informação da ex-namorada do apresentador surge porque, durante o verão, vários rumores de eventual reconciliação entre os dois ganharam força, uma vez que se mostraram próximos na estação quente.