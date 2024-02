Romeo Beckham anuncia fim do relacionamento com Mia Regan

Romeo, filho de David Beckham, recorreu às redes sociais para anunciar o fim do relacionamento com a modelo britânica Mia Regan.

“A Mooch [alcunha de Mia] e eu separámo-nos após cinco anos de amor. Ainda temos muito carinho e respeito um pelo outro. Continuamos a ter uma forte amizade e sempre teremos”, escreveu.

Recorde-se que Romeo, de 21 anos, é, juntamente com Cruz, filho do meio de David e Victoria Beckham. Brooklyn é o filho mais velho do casal e Harper Seven é a mais nova.