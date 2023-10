Rosa Bela deixa mensagem especial a Cristina e Carlos Areia

Através das redes sociais, Rosa Bela declarou-se ao companheiro, Carlos Areia, e a filha mais velha do ator, Cristina Areia.

Rosa Bela, atual companheira de Carlos Areia, recorreu às redes sociais para declarar-se não só ao amado, mas também à filha mais velha do mesmo, Cristina Areia.

A atriz partilhou algumas imagens com os dois e escreveu uma “carta aberta sobre o amor”.

“Areia que invade todos os corações e se instala como se fosse purpurina. Ela é Areia fina e elegante mistura-se, mas sobressai pela alegria, sensualidade, sorriso, humildade, preocupação e pela garra de lutar e de vencer. Alastra-se até onde for para ser feliz e fazer o bem aos que ama, sem nada em troca, ama e pronto”, referiu.

“Tem dentro dela um amor incondicional pelo Areia mor, são iguais (quarta foto). São Areia do mesmo saco, da mesma vida, do mesmo amor, da mesma humildade e do mesmo coração! São Areias únicas, raras mesmo! Sorte a minha ter encontrado estas Areias na minha vida! Não precisei de viajar até ao mar Caribe para as encontrar. Lá, estas Areias não existem”, continuou.

“É importante verbalizar o amor! Mais importante ainda é demonstrar com pequenas atitudes na vida! Quando vem do coração tudo flui”, rematou.