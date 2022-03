Rosa Bela emociona-se ao falar dos pais e ao recordar acusações

Rosa Bela emocionou-se e chorou em direto ao lembrar as acusações de que foi alvo quando se mudou para Lisboa para seguir o seu sonho.

A atriz marcou presença no programa “Casa Feliz” (SIC) e acabou em lágrimas ao falar dos pais, que sofrem de surdez, e do irmão, Luís. Rosa Bela foi acusada de ter abandonado a família quando decidiu deixar a aldeia, perto de Aveiro, e mudar-se para Lisboa.

“É difícil ouvir que vim fazer o meu caminho e que fui egoísta… que abandonei os meus pais, que abandonei o meu irmão. Isso é difícil”, confessou chorosa.

A companheira de Carlos Areia referiu que apesar de estar a viver em Lisboa há 13 anos não abandonou a família.

“Estou há 13 anos em Lisboa e falo todos os dias com os meus pais, tento ser o mais presente possível, mas as críticas continuam. As pessoas continuam a achar que eu devia estar lá”, revelou.