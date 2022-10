Rosa Bela emociona-se com testemunho do companheiro, Carlos Areia

Rosa Bela emocionou-se com o testemunho de Carlos Areia em direto na TVI. A atriz mostrou-se surpreendida com as palavras do companheiro de longa data.

A intérprete foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no formato das tardes da estação de Queluz de Baixo “Goucha”. Durante a entrevista, a artista acabou por receber uma surpresa do companheiro.

“Sabes como te admiro… Só tens um pequeno defeito para mim: é que cuidas muito dos outros e esqueces-te de ti. Com a tua família, então, é um caso extraordinário. Vives cá, vives lá, tomas conta da vida deles, sempre preocupada. Comigo então, cuidas de mim como ninguém e esqueces-te mais uma vez de ti”, disse, esta sexta-feira, 28 de outubro.

“És talentosa, amas o teatro, só é pena que muita gente ainda não tenha visto o teu talento, ninguém te põe à prova. Um dia vais mostrar o valor que tens”, prosseguiu Carlos Areia.

Rosa Bela afirmou que o ator nunca falou de si a nível profissional. “Ele nunca falou de mim como profissional, porque é extremamente disciplinado, é muito rígido comigo”, disse a intérprete.