Rosa, plumas e os êxitos do costume: Veja os famosos que estiveram no concerto do Harry Styles em Lisboa

Ana Guiomar, Adriana da Silva e Vanessa Oliveira foram algumas das famosas que não perderam o concerto de Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés.

Novo Freddie Mercury? Os cibernautas acreditam que sim. A verdade é que Harry Styles é conhecido por utilizar figurinos excêntricos quando sobe ao palco. Plumas, muito cor-de-rosa, chapéus de “cowboy” e botas texanas são alguns dos elementos chave que não podem faltar na hora de conjugar o look para assistir aos espetáculos do cantor britânico.

Esta terça-feira, 18 de julho, o ex-integrante da banda One Direction, que marcou uma geração com êxitos como “What Makes You Beautiful” e “Night Changes”, subiu ao palco do Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

Várias famosas rumaram até beira Tejo para assistir ao espetáculo que estava lotado. Ana Guiomar e Vanessa Oliveira, duas das presentes, decidiram aliar a nova tendência “Barbiecore” à excentricidade.

Houve, também, quem optasse por ir mais desportiva, como é o caso de Jessica Athayde, que não resistiu a comprar a “merch” do cantor.

Após uma atuação memorável no MEO Marés Vivas, que aconteceu no sábado, 15 de julho, em Vila Nova de Gaia, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco também estiveram no concerto de Harry Styles, inserido na “Love on Tour”. As amigas mostraram-se animadas e a dançar nas redes sociais.