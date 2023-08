RTP volta a transmitir a Volta a Portugal em Bicicleta entre 9 e 20 de agosto

A RTP1 volta a transmitir mais uma edição da Volta a Portugal em Bicicleta, que se realiza entre os dias 9 e 20 de agosto.

A RTP1 transmite em direto e em permanência os 11 dias da competição, num total de 1598,6 km entre Viseu e Viana do Castelo, e todos os pormenores da prova mais importante do calendário do ciclismo nacional.

A partir de dia 9 e até 20 de agosto a estação pública mostra as emoções e os protagonistas da 84.ª Volta a Portugal em Bicicleta ao longo de várias horas de emissão na RTP1, RTP3, RTP Play e canais internacionais da televisão e rádio públicas.

As etapas irão contar com os comentários de Marco Chagas. O jornalista da RTP João Pedro Mendonça será o narrador e fará igualmente reportagem juntamente com Pedro Teichgraber. Hugo Sabido junta-se mais um ano à equipa da Volta a Portugal em Bicicleta para acompanhar a prova na estrada numa das motas da RTP.

Diariamente, entre as 15h00 e as 17h40, a RTP1, RTP Play e os canais internacionais da RTP transmitem em direto a etapa do dia. A partir das 17h40, Inês Gonçalves traz o balanço do dia no programa “Heróis do Dia”, os protagonistas e todas as emoções vividas na etapa. Na RTP3 haverá a antevisão da etapa do dia, bem como o rescaldo no final da etapa e acompanhamento nos espaços informativos ao longo do dia.