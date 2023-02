Rúben Boa Nova assinala aniversário da companheira

Rúben Boa Nova assinalou, este domingo, 5 de fevereiro, o aniversário da companheira, Tatiana Boa Nova, que completa mais um ano.

O ex-concorrente do “Big Brother 2023”, da TVI, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar um vídeo com várias fotografias ao lado da companheira de longa data no dia de aniversário.

“A vida passa e a melhor coisa que temos a fazer é aproveitá-la ao máximo. Feliz aniversário a um dos amores da minha vida. Mais logo sai fotografia”, escreveu o empresário.

Rapidamente, Tatiana Boa Nova respondeu à publicação do companheiro: “Obrigado, amor, por tudo! Amo-te!”

Vários seguidores juntaram-se a Rúben Boa Nova e deram os parabéns à aniversariante na publicação. “Muitos parabéns, Tati, tudo de bom”, comentou uma seguidora. “Parabéns, Tatiana, tudo de bom. Beijos aqui de São Miguel”, atirou outra.

O casal tem em comum o filho, Lourenço. Lembre-se que os dois entraram na edição recente do “Big Brother” enquanto dupla. Contudo, Tatiana Boa Nova acabou por ser eliminada a meio do jogo e Rúben Boa Nova chegou à final, ficando em segundo lugar.