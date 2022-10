Rúben Boa-Nova revela ter vivido “pior” fase devido à saúde do filho: “Pensei na palavra suicídio”

Rúben Boa-Nova revelou, este domingo, 9 de outubro, que chegou a pensar na palavra “suicídio” depois de ter vivido um dos momentos mais difíceis da sua vida com o filho, Lourenço, de quatro anos.

O concorrente do “Big Brother 2022” fez a sua “curva da vida” na gala em direto deste domingo. O empresário lembrou a fase em que estava em mudanças de casa, em 2020, e o filho tinha um ano e meio e ainda não conseguia falar.

“No meio das mudanças, eu e a Tatiana começamos a olhar mais para o Lourenço e vimos que ele ainda não falava. E não era normal um bebé de um ano e meio não falar”, disse o marido de Tatiana Boa-Nova.

“Cheguei a pensar que o meu filho poderia, inclusive, não falar, nem chegar a dizer ‘pai, gosto muito de ti’. Foi a pior fase da minha vida, pensar que o meu filho tinha alguma coisa”, contou, depois de o casal procurar médicos para ajudarem a resolver a situação.

Emocionado, o participante do “reality show” do quarto canal admitiu ter pensado na palavra “suicídio”. “Pensar que o meu filho tinha alguma coisa… Caí, fui abaixo, não queria estar com ninguém, não queria falar com ninguém […]. Passaram-me coisas más pela cabeça, inclusive pensei na palavra suicídio, uma estupidez tremenda. Fiquei triste, devastado, desgostoso”, afirmou.

Rúben Boa-Nova garantiu sobre o seu filho, Lourenço: “Já diz tudo, fala, compreende, tem as suas limitações que facilmente vão ser ultrapassadas”.