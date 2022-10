Rúben da Cruz afirma: “Se tivesse entrado solteiro e não fosse pai, ia à final”

Rúben da Cruz decidiu abandonar a casa do “Big Brother”, na TVI, no passado domingo, 16 de outubro, porém, explicou que não se arrepende da escolha.

O DJ esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no matutino “Dois às 10”, no canal quatro, após a sua saída do “reality show” e falou sobre a sua prestação dentro da “casa” e da sua saída.

“Nunca pensei que ia ser tão difícil estar longe do meu filho. Na segunda ou terceira semana as saudades começaram a aumentar. A ajuda do ‘Big’ foi muito importante para ter calma, bem como os aviões, mas senti que estava no programa pelos outros e não por mim“, disse.

O ex-concorrente revelou ainda que a aproximação do seu aniversário fez com que tivesse mais vontade de sair: “Comecei a sofrer por antecipação”.

Contudo, não se mostrou arrependido da sua decisão em abandonar o jogo: “Tenho muitas saudades da casa, mas quando olho para o meu filho não me arrependo de nada”.

“Se não tivesse a Filipa [namorada] e o Salvador [filho], se tivesse entrado como solteiro e não fosse pai, tenho a certeza que ia à final”, garantiu.