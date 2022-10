Depois de ter desistido na última gala do “Big Brother”, na TVI, Rúben da Cruz mostrou o reencontro emocionante com o filho.

Foi através do Instagram que o DJ publicou um vídeo em que se pode ver Salvador muito feliz com o regresso do pai.

“Ao teu lado é o meu lugar. Amo-te tanto filho!”, escreveu como legenda.

A secção de comentários rapidamente se encheu como emojis em forma de coração e com elogios dos internautas.