Ruben Maio deixa agradecimento a Vera Kolodzig na luta contra o cancro: “Comigo durante toda esta jornada”

Após a partilha de Vera Kolodzig, Ruben Maio também recorreu às redes sociais para agradecer o apoio e amizade da ex-namorada na luta contra o cancro.

A atriz Vera Kolodzig namorou dois anos com o chefe Ruben Maio. O casal acabou por seguir direções opostas, mas mantiveram sempre uma grande relação de amizade e muito respeito um pelo outro.

Ruben foi diagnosticado com cancro e, num vídeo emotivo partilhado nas redes sociais, Vera Kolodzig mostra-se a rapar o cabelo àquele que, em tempos, foi seu companheiro de vida.

A caixa de comentários da publicação foi invadida por uma onda de amor, mas Ruben também já partilhou fotografias do momento no Instagram: “Ontem Dia da Ressurreição, dei o passo de cortar meu cabelo. Ao sentar-me na cadeira, senti o peso do ano passado sair-me dos ombros. Cortar o cabelo foi um gesto simbólico de renovação e transformação, e foi uma oportunidade para renovar minhas energias e começar de novo”.

Segundo o chefe, a “cura holística” permite-lhe assumir o controlo da sua saúde: “Encorajo todos a abraçar o conceito de cura holística e reservar um tempo para refletir sobre como se pode renovar as energias hoje. Seja por meio de meditação, exercícios ou simplesmente passando um tempo na natureza, reserve um tempo para se concentrar em sua mente, corpo e espírito”.

Ruben deixou, ainda, algumas palavras de agradecimento a Vera: “Gratidão à @verakolodzig , que tem estado comigo durante toda esta jornada. O seu amor, apoio e encorajamento estão a ser fundamentais para me ajudar a permanecer forte e positivo durante este período desafiante”.

“A sua presença e apoio inabaláveis ​​mostram-me o poder da verdadeira amizade, e sou eternamente grato pela sua bondade e compaixão, pelo seu amor pela coragem para enfrentar cada dia com esperança e determinação renovadas”, rematou.

A atriz escreveu um comentário a demonstrar o seu apoio incondicional: “Estou e estarei aqui! ‘Eles não sabem’ e eu sei que tu sabes”.

Além de Vera Kolodzig, Marta Gil, Joana Seixas e Sofia Aparício também deixaram comentários de força a Ruben.