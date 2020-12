Rúben Pacheco Correia alvo de críticas. “Chef” da “Casa Feliz” responde à letra

Rúben Pacheco Correia foi alvo de comentários negativos sobre o seu corpo. O “chef” da “Casa Feliz” (SIC) respondeu à letra e denunciou os internautas.

O profissional de cozinha da SIC partilhou, no perfil de Instagram, uma imagem em que se pode ler as críticas de dois seguidores: “Era arrumar-lhe com o polvo pelos óculos abaixo. Imagina bem” e “Um peixe balão a cozinhar um polvo. Isto anda tudo de patas para o ar”.

Face a estes comentários, o “chef” da “Casa Feliz”, programa apresentado por Diana Chaves e João Baião, reagiu, indignado: “Desta vez partilho com o nome. Mas afinal o ‘bullying’ ao meu aspeto físico vai terminar quando? Será que a televisão foi feita só para magros? Enfim”.

Rúben Pacheco Correia é presença assídua no programa das manhãs da estação de Paço de Arcos. No matutino, o “chef” conta com a companhia dos apresentadores Diana Chaves e João Baião.