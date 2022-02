Rúben Pacheco Correia deixa cair a quiche em direto: “Ups”

Rúben Pacheco Correia deixou cair, esta terça-feira, a quiche que tinha estado a preparar para levar ao forno no programa “Cristina ComVida”, da TVI.

O autor, que tem uma paixão pela cozinha, esteve mais uma vez no formato do final de tarde da estação de Queluz de Baixo para preparar uma receita de quiche de atum. As coisas estavam a correr bem até o também empresário deixar cair a quiche junto ao forno.

“Ups… Partiu-se a quiche! Cristina Ferreira, encomendamos uma pizza?” escreveu Rúben Pacheco Correia no perfil de Instagram, em jeito de brincadeira.

Lembre-se que Rúben Pacheco Correia trocou a SIC pela TVI, depois de ter adquirido um papel regular na cozinha do matutino “Cada Feliz”, ao lado dos apresentadores João Baião e Diana Chaves.