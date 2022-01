Rúben Pacheco Correia desvenda conversa que teve com o Papa

Rúben Pacheco Correia desvendou, esta terça-feira, 19 de outubro, a conversa que teve com o Papa Francisco aquando da sua visita ao Vaticano.

Depois de ter confessado que iria guardar para sempre na memória o encontro com o Papa Francisco, o empresário revelou, durante a sua passagem pelo “Dois às 10” (TVI), a conversa que os dois tiveram.

“Levei-lhe dois presentes: o meu último livro sobre a gastronomia dos Açores e um quadro do João Murillo, a retratar a paixão de Nossa Senhora de Fátima que foi recebido no dia 13 de outubro, no dia do Milagre do Sol, muito simbólico para nós portugueses”, contou, depois de referir que foi a Itália para visitar o Papa.

“Aquilo que mais tocou o Papa Francisco foi o livro. Ao começar a ver as receitas e os pratos, disse-me: ‘vou-te revelar aqui uma confidência, desde pequeno, um dos maiores pecados da minha vida é o pecado da gula’. E eu disse: ‘eu também, obviamente’. Mas ele disse que estava absolvido até ao resto da vida”, acrescentou.