Rúben Pacheco Correia visita Papa no Vaticano: “Guardarei para sempre na memória”

Rúben Pacheco Correia visitou o Papa Francisco no Vaticano. O escritor mostrou-se rendido ao momento.

O também empresário viajou até Itália por estes dias para as celebrações religiosas e teve a possibilidade de se encontrar, esta quarta-feira, 13 de outubro, com o Papa Francisco, no Vaticano.

“Audiência com o Papa Francisco, hoje, no Vaticano. Um momento que guardarei para sempre na memória e no coração”, começou por contar no perfil de Instagram.

“Com muito simbolismo, sobretudo dos presentes que tive oportunidade de levar e que aqui falarei mais tarde”, acrescentou, sem revelar as ofertas.

“Em dia 13 de outubro, dia de Milagre do Sol de Nossa Senhora de Fátima, fez-se uma vez mais luz na minha vida e horizontes aos meus sonhos. Acredito naquilo que um dia Pessoa escreveu” rematou.