Rúben Rua alvo de comentários negativos por criticar Miguel Moura

Rúben Rua foi alvo de comentários negativos por parte dos internautas depois de criticar a forma como Miguel Moura cantava em inglês.

O apresentador do programa das tardes de sábado na TVI “Em Família” recebeu o jovem cantor, que participou no concurso “All Together Now”. Durante a conversa, o comunicador criticou o inglês do artista.

“O teu inglês, digo-te uma coisa… tem que ser português, se for em inglês é uma casa a arder, já vi”, comentou.

“Rúben, não sejas tão vaidoso, dá palco aos outros também, fica-te mal tanta vaidade”, criticou um fã nas redes sociais.

“Tens que aprender a deixar os outros falar, o Miguel ainda está a começar na televisão, escusavas de o envergonhar, estás sempre a chamar os outros a atenção”, atirou outro, ainda.