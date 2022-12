Rúben Rua: “Cada vez mais chegam-me pedidos de ajuda”

O apresentador da TVI Rúben Rua garante que é solidário com quem mais precisa, sobretudo nesta altura do ano.

Rúben Rua foi uma das muitas caras conhecidas da TVI que esteve no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, no direto do programa “Há Festa”, que procurou recolher contributos para o serviço de neonatologia daquela unidade de saúde. Ao lado de Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos, Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto ou Maria Botelho Moniz, o também manequim entrou no espírito solidário e natalício do evento, que foi transmitido em direto pelo quarto canal.

“Tento ser uma pessoa solidária todo o ano. No dia de hoje consigo, através da minha profissão, acrescentar alguma dessa solidariedade, com o pedido para novos equipamentos para os serviços neonatais do hospital D. Estefânia. Através do meu trabalho é uma forma que consigo ajudar”, refere o apresentador de “Em Família” à N-TV, durante um dos intervalos do evento.

“Não sei se as pessoas têm noção, mas a verdade é que cada vez mais me chegam pedidos de ajuda e aos meus colegas também, seja através das redes sociais, por mensagens ou mail”, conta.

“São famílias que não têm vergonha, porque a necessidade é muita, e os pedidos vão desde alimentos a dinheiro, a associações que pedem material especifico”, explica.

Rúben Rua garante que já deu o seu contributo. “Não querendo partilhar aqui demais, posso dizer que há um ano havia uma associação no Porto que precisava de uma coisa tão simples como alteres de um quilo para levar aos seniores em casa, que não podiam sair. A minha contribuição foi dar esse valor para que as pessoas em casa pudessem fazer esses exercícios físicos. Estou longe de ser dos mais solidários, mas tento fazer alguma parte”.

No Natal, os pedidos “são mais visíveis”. “Acho que durante todo o ano as ajudas vão sendo pedidas, face à situação económica que neste momento o nosso país vive. Não me surpreende que nos próximos meses esses pedidos possam intensificar-se. Nesta altura do Natal acho que as necessidades se tornam mais visíveis”.

“Todos nós entramos numa onda mais solidária e as necessidades ficam mais expostas, não quer dizer que elas já não existam. Nós tendemos a ter uma vertente solidária porque vemos coisas que às vezes durante o ano escapam-nos”, defende.

Para 2023 Rúben Rua ainda não tem planos. “Espero conseguir ir de férias no início do ano, não estar no ‘Em Família’ num sábado, por exemplo. Este ano, eu e a Maria Cerqueira Gomes faltámos a dois sábados. Assumimos como as nossas férias. Agora é tempo de fechar o ano”, conclui.